Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю: применили "Град" и дрон-камикадзе

Российские войска в ночь на 15 сентября снова нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, Никополь враг атаковал "Градами" и дроном-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Кроме того, Никополь россияне за ночь обстреляли 4 раза. Вследствие чего в городе повреждены 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.

Так, в результате вражеского обстрела в Марганецкой общине повреждена линия электропередач. Без света остались более 700 семей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.

Также этой ночью россияне нанесли удар по Харькову. Как рассказал мэр Игорь Терехов, прилет был в Киевском районе.

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