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Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю: применили "Град" и дрон-камикадзе

Фото: оккупанты ночью нанесли удар по Никополю (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 15 сентября снова нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, Никополь враг атаковал "Градами" и дроном-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, в результате вражеского обстрела в Марганецкой общине повреждена линия электропередач. Без света остались более 700 семей.

Кроме того, Никополь россияне за ночь обстреляли 4 раза. Вследствие чего в городе повреждены 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия.

Фото: последствия вражеского обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Запорожье, прилет зафиксировали возле инфраструктурного предприятия города.

Также этой ночью россияне нанесли удар по Харькову. Как рассказал мэр Игорь Терехов, прилет был в Киевском районе.

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НикопольДнепропетровская областьракетный удар