RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі завдали удару по Нікополю: застосували "Град" і дрон-камікадзе

Фото: окупанти вночі завдали удару по Нікополю (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч на 15 вересня знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, в результаті ворожого обстрілу в Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 сімей.

Крім того, Нікополь росіяни за ніч обстріляли 4 рази. Внаслідок чого в місті пошкоджено 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій і два місцевих підприємства.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.

Також цієї ночі росіяни завдали удару по Харкову. Як розповів мер Ігор Терехов, приліт був у Київському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська областьракетный удар