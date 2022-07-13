Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одесской области. Попали в здание свинофермы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Одесса. Официально".
Согласно данным оперативного командования "Юг", в результате ракетного удара никто из гражданских не пострадал. Вероятно оккупанты применили ракету "Калибр", которую запустили из акватории Черного моря.
"Возникший пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба командования.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 12 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области из акватории Черного моря.
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