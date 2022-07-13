Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили в будівлю свиноферми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
Згідно з даними оперативного командування "Південь", внаслідок ракетного удару ніхто з цивільних не постраждав. Імовірно окупанти застосували ракету "Калібр", яку запустили з акваторії Чорного моря.
"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 12 липня, окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області з акваторії Чорного моря.
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