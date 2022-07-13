RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили в будівлю свиноферми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Згідно з даними оперативного командування "Південь", внаслідок ракетного удару ніхто з цивільних не постраждав. Імовірно окупанти застосували ракету "Калібр", яку запустили з акваторії Чорного моря.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 12 липня, окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області з акваторії Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаОдеса