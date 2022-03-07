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Оккупанты ночью били по жилым домам Харькова

Автор: Артур Родивилов

Самолеты оккупантов снова атаковали Харьков ночью. Снаряды попали в жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб обороны Харьковской области.

Пострадали дома горожан на Алексеевке, Северной Салтовке, Пятихатках и в районе тракторного завода.

Снаряды оккупантов зацепили рынки "Барабашово" и "1-й километр". О погибших или раненых пока официальной информации нет.

Напомним, в Харьковской области за время войны с Россией от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 188 людей. Среди них 122 гражданских, в том числе 5 детей.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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