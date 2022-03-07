Окупанти вночі били по житлових будинках Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб оборони Харківської області.

Снаряди окупантів зачепили ринки "Барабашово" і "1-й кілометр". Про загиблих або поранених поки офіційної інформації немає.

Постраждали будинки городян на Олексіївці, Північній Салтівці, П'ятихатках і в районі тракторного заводу.

Нагадаємо, у Харківській області за час війни з Росією від поранень в результаті артобстрілів і бойових дій загинули 188 людей. Серед них 122 цивільних, у тому числі 5 дітей.

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