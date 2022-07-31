Оккупанты за ночь обстреляли два района Днепропетровской области: известны подробности

Российские военные этой ночью нанесли удар по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровской области. Есть пострадавший среди гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По словам Резниченко, оккупанты выпустили по жилым кварталам Никополя до 50 снарядов "Града". В результате удара пострадал 67-летний мужчина.
Среди разрушений:
"Утром враг атаковал Никополь двумя крылатыми ракетами. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - пишет глава ОВА.
В Криворожском районе оккупанты попали из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине.
Фото: оккупанты за ночь обстреляли два района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что минувшей ночью российские военные выпустили по Никополю и Красногригоровской общине около 80 снарядов.
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