RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області: відомі подробиці

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові цієї ночі завдали удару по Нікопольському й Криворізькому районах Дніпропетровської області. Є постраждалий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя до 50 снарядів "Граду". Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік.

Серед руйнувань:

  • знищено приватний будинок;
  • кілька десятків інших будинків пошкоджені;
  • пошкоджені 7 багатоповерхівок;
  • пошкоджено школу, дитячий садочок та кілька інших міських установ;
  • на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси. Ще близько десяти пошкоджених;
  • виведені з ладу газогін й водопровід.

"Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - пише голова ОВА.

У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.

Фото: окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяДніпропетровська область