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Окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області: відомі подробиці

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Неділя 31 липня 2022 08:26
Окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області: відомі подробиці Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові цієї ночі завдали удару по Нікопольському й Криворізькому районах Дніпропетровської області. Є постраждалий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя до 50 снарядів "Граду". Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік.

Серед руйнувань:

  • знищено приватний будинок;
  • кілька десятків інших будинків пошкоджені;
  • пошкоджені 7 багатоповерхівок;
  • пошкоджено школу, дитячий садочок та кілька інших міських установ;
  • на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси. Ще близько десяти пошкоджених;
  • виведені з ладу газогін й водопровід.

"Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - пише голова ОВА.

У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.

Фото: окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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