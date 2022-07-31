Окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області: відомі подробиці
Російські військові цієї ночі завдали удару по Нікопольському й Криворізькому районах Дніпропетровської області. Є постраждалий серед цивільних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
За словами Резніченка, окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя до 50 снарядів "Граду". Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік.
Серед руйнувань:
- знищено приватний будинок;
- кілька десятків інших будинків пошкоджені;
- пошкоджені 7 багатоповерхівок;
- пошкоджено школу, дитячий садочок та кілька інших міських установ;
- на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси. Ще близько десяти пошкоджених;
- виведені з ладу газогін й водопровід.
"Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - пише голова ОВА.
У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.
Фото: окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю і Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.
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