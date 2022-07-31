Окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області: відомі подробиці

Російські військові цієї ночі завдали удару по Нікопольському й Криворізькому районах Дніпропетровської області. Є постраждалий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя до 50 снарядів "Граду". Внаслідок удару постраждав 67-річний чоловік. Серед руйнувань: знищено приватний будинок;

кілька десятків інших будинків пошкоджені;

пошкоджені 7 багатоповерхівок;

пошкоджено школу, дитячий садочок та кілька інших міських установ;

на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси. Ще близько десяти пошкоджених;

виведені з ладу газогін й водопровід. "Ранком ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - пише голова ОВА. У Криворізькому районі окупанти влучили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Фото: окупанти за ніч обстріляли два райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)