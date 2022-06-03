Оккупанты наступают на Лисичанск. Пытались выйти на форсирование реки

Российские войска сегодня вели наступление на Бахмут, Соледар и Лисичанск, но вынуждены были отойти на ранее занятые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня противник вел наступление в районе Бахмута, Соледара и Лисичанска.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают вести бои за Северодонецк, но противник за сегодня добился частичных успехов в наступлении.

Также стало известно, что российские войска собрали до 20 батальонно-тактических групп для нового наступления на Славянск.

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