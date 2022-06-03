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Оккупанты собрали до 20 БТГ для повторного наступления на Славянск

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Украина, Пятница 03 июня 2022 18:59
Оккупанты собрали до 20 БТГ для повторного наступления на Славянск Фото: оккупанты хотят возобновить наступление на Славянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия пытается возобновить наступление на Славянском направлении. Для этого РФ собрала до 20 батальонных тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вражеские силы пытались улучшить свое тактическое положение, поэтому вели наступление в других направлениях в районе Славянска. В частности, оккупанты хотели штурмовать населенные пункты Барвинково и Святогорск, однако успеха не имели.

Напомним, что, по данным Минобороны, украинские бойцы отбросили оккупационные войска от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка.

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