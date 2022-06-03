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Окупанти наступають на Лисичанськ. Намагалися вийти на форсування річки

Фото: російські війська продовжують наступ на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська сьогодні вели наступ на Бахмут, Соледар і Лисичанськ, але змушені були відійти на раніше зайняті позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що сьогодні противник вів наступ в районі Бахмута, Соледара і Лисичанська.

"Успіху немає, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець і створити умови для форсування основними силами угруповання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують вести бої за Сєвєродонецьк, але противник за сьогодні домігся часткових успіхів у наступі.

Також стало відомо, що російські війська зібрали до 20 батальйонно-тактичних груп для нового наступу на Слов'янськ.

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ЛисичанськВійна Росії проти України