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Оккупанты нашли новый "лайфхак", как сбежать с войны: разведка перехватила очередной разговор

Фото: оккупанты нашли новый "лайфхак", как сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают искать различные "лайфхаки", чтобы не стать удобрением для украинской земли. В этот же раз пытаются избежать войны отпуском из-за "семейных обстоятельств".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает СБУ, оккупанты уходят в отпуск "по семейным обстоятельствам", едут домой, пишут заявления об увольнении и не возвращаются на войну.

"У нас все уехали, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», – рассказывает жене оккупант.

Также, чтобы хоть как-то преодолеть свой страх, оккупанты начали сильно пить.

"А кому из них страшно, то напоминаем о "горячей" линии телефона 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров", - пишет пресс-служба СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно перехваченной СБУ разговором, наши бойцы почти полностью уничтожили российские "элитные" войска, которые готовили для противостояния с НАТО.

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