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Окупанти знайшли новий "лайфхак", як втекти з війни: розвідка перехопила чергову розмову

Фото: окупанти знайшли новий "лайфхак", як втекти з війни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують шукати різні "лайфхаки", аби не стати добривом для української землі. Цього ж разу намагаються уникнути війни відпусткою через "сімейні обставини".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як відзначає СБУ, окупанти йдуть у відпустку "за сімейними обставинами", їдуть додому, пишуть заяви про звільнення та не повертаються на війну.

"У нас усі уїхали, залишилося 6 людей, уявляєш?.. Ніхто не повертається, усі звільняються, усі змотуються», – розповідає дружині окупант.

Також, аби хоч якось подолати свій страх, окупанти почали сильно пиячити.

"А кому з них страшно, то нагадуємо про «гарячу» телефону лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських і російських номерів", - пише пресслужба СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з перехопленою СБУ розмовою, наші бійці майже повністю знищили російські "елітні" війська, які готували для протистояння з НАТО.

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