Оккупанты нарушили перемирие на "Азовстали" и не дали эвакуировать гражданских

Российские войска в очередной раз нарушили перемирие на "Азовстали" в Мариуполе. В результате с территории завода не удалось эвакуировать гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламару ("Калина").
"Россияне в очередной раз нарушили объявленное перемирие и не дали возможность эвакуировать гражданских, которые продолжают укрываться от обстрелов в подвалах завода", - сказал он в своем обращении.
Паламар также отметил, что оккупанты не соблюдают никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая мирных людей. Он призвал мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских с территории завода.
Напомним, ранее Украина и Россия договорились о трехдневном перемирии на "Азовстали" для эвакуации гражданских.
Отметим, 1 мая с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 100 гражданских. Через два дня колонна с ними смогла добраться в Запорожье.
Как сообщало РБК-Украина, защитникам "Азовстали" удалось отбить попытку штурма завода.
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