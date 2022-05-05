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Окупанти порушили перемир'я на "Азовсталі" і не дали евакуювати цивільних

Фото: російські війська в черговий раз порушили перемир'я на "Азовсталі" (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська в черговий раз порушили перемир'я на "Азовсталі" в Маріуполі. В результаті з території заводу не вдалося евакуювати цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира полку "Азов" Святослава Паламару ("Калина").

"Росіяни в черговий раз порушили оголошене перемир'я і не дали можливість евакуювати цивільних, які продовжують ховатися від обстрілів в підвалах заводу", - сказав він у своєму зверненні.

Паламар також зазначив, що окупанти не дотримуються жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи мирних людей. Він закликав світову спільноту допомогти евакуювати цивільних з території заводу.

Нагадаємо, раніше Україна і Росія домовилися про триденне перемир'я на "Азовсталі" для евакуації цивільних.

Відзначити, 1 травня з території "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 100 цивільних. Через два дні колона з ними змогла дістатися до Запоріжжя.

Як повідомляло РБК-Україна, захисникам "Азовсталі" вдалося відбити спробу штурму заводу.

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АзовстальМаріупольДонбасевакуаціяВійна в Україні