Окупанти порушили перемир'я на "Азовсталі" і не дали евакуювати цивільних

Російські війська в черговий раз порушили перемир'я на "Азовсталі" в Маріуполі. В результаті з території заводу не вдалося евакуювати цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира полку "Азов" Святослава Паламару ("Калина").
"Росіяни в черговий раз порушили оголошене перемир'я і не дали можливість евакуювати цивільних, які продовжують ховатися від обстрілів в підвалах заводу", - сказав він у своєму зверненні.
Паламар також зазначив, що окупанти не дотримуються жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи мирних людей. Він закликав світову спільноту допомогти евакуювати цивільних з території заводу.
Нагадаємо, раніше Україна і Росія домовилися про триденне перемир'я на "Азовсталі" для евакуації цивільних.
Відзначити, 1 травня з території "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 100 цивільних. Через два дні колона з ними змогла дістатися до Запоріжжя.
Як повідомляло РБК-Україна, захисникам "Азовсталі" вдалося відбити спробу штурму заводу.
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