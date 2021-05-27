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Оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого, чтобы не открывать КПВВ, - штаб ООС

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе прибегают к провокациям, чтобы заблокировать открытие нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) вблизи Золотого. Оккупационные силы нарушают режим прекращения огня в районе нового КПВВ.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Пытаясь найти предлоги для оправдания длительного блокирования вопроса открытия КПВВ "Золотое" со стороны оккупантов, пророссийские наемники прибегают к искусственному обострению ситуации вблизи участка разведения и увеличивают количество нарушений режима прекращения огня, провоцируя подразделения ВСУ на открытие огня в ответ", - пояснили в штабе ООС.

Как отметили в командовании, действия оккупантов направлены на продолжение блокирования работы КПВВ "Золотое" с целью ограничения движения граждан через линию разграничения. Также оккупанты используют блокирование КПВВ для давления на Украину во время заседаний Трехсторонней контактной группы.

Напомним, на прошлой неделе стороны переговоров в ТКГ подтвердили гарантии безопасности для открытия новых КПВВ на Донбассе. Речь о КПВВ в Золотом и Счастье, которые должны были открыться в рамках договоренностей "нормандской четверки".

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Новости Украины ДонбассбоевикиЗолотоеКПВВ