Оккупанты нарушают "тишину" возле Золотого, чтобы не открывать КПВВ, - штаб ООС

Пророссийские боевики на Донбассе прибегают к провокациям, чтобы заблокировать открытие нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) вблизи Золотого. Оккупационные силы нарушают режим прекращения огня в районе нового КПВВ.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"Пытаясь найти предлоги для оправдания длительного блокирования вопроса открытия КПВВ "Золотое" со стороны оккупантов, пророссийские наемники прибегают к искусственному обострению ситуации вблизи участка разведения и увеличивают количество нарушений режима прекращения огня, провоцируя подразделения ВСУ на открытие огня в ответ", - пояснили в штабе ООС.
Как отметили в командовании, действия оккупантов направлены на продолжение блокирования работы КПВВ "Золотое" с целью ограничения движения граждан через линию разграничения. Также оккупанты используют блокирование КПВВ для давления на Украину во время заседаний Трехсторонней контактной группы.
Напомним, на прошлой неделе стороны переговоров в ТКГ подтвердили гарантии безопасности для открытия новых КПВВ на Донбассе. Речь о КПВВ в Золотом и Счастье, которые должны были открыться в рамках договоренностей "нормандской четверки".