RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ, - штаб ООС

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до провокацій, щоб заблокувати відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Золотого. Окупаційні сили порушують режим припинення вогню в районі нового КПВВ.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Намагаючись знайти приводи для виправдання тривалого блокування питання відкриття КПВВ "Золоте" з боку окупантів, проросійські найманці вдаються до штучного загострення ситуації поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь", - пояснили у штабі ООС.

Як наголосили в командуванні, дії окупантів спрямовані на продовження блокування роботи КПВВ "Золоте" з метою обмеження руху громадян через лінію розмежування. Також окупанти використовують блокування КПВВ для тиску на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, минулого тижня сторони переговорів в ТКГ підтвердили гарантії безпеки для відкриття нових КПВВ на Донбасі. Мова про КПВВ в Золотому та Щасті, які мали відкритися в рамках домовленостей "нормандської четвірки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасбойовикиЗолотоеКПВВ