Окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ, - штаб ООС

Проросійські бойовики на Донбасі вдаються до провокацій, щоб заблокувати відкриття нового контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Золотого . Окупаційні сили порушують режим припинення вогню в районі нового КПВВ.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

"Намагаючись знайти приводи для виправдання тривалого блокування питання відкриття КПВВ "Золоте" з боку окупантів, проросійські найманці вдаються до штучного загострення ситуації поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь", - пояснили у штабі ООС.

Як наголосили в командуванні, дії окупантів спрямовані на продовження блокування роботи КПВВ "Золоте" з метою обмеження руху громадян через лінію розмежування. Також окупанти використовують блокування КПВВ для тиску на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи.