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Оккупанты наращивают группировки войск. Из Белгорода под Харьков переместили два батальона

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Харьков, Суббота 09 апреля 2022 19:37
Оккупанты наращивают группировки войск. Из Белгорода под Харьков переместили два батальона Фото: Оккупанты наращивают группировки войск (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска начали наращивать группировки. Из Белгородской области России они переместили два батальона в Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты в Харьковской области начали подавлять сети сотовой связи для того, чтобы скрыть перемещение.

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