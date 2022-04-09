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Войска РФ глушат связь, чтобы скрыть перемещение в Харьковской области, - Генштаб

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Харьковская область, Суббота 09 апреля 2022 19:17
Войска РФ глушат связь, чтобы скрыть перемещение в Харьковской области, - Генштаб Фото: Войска РФ глушат связь, чтобы скрыть перемещение в Харьковской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты в Харьковской области начали подавлять сети сотовой связи для того, чтобы скрыть свое перемещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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