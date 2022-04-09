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Окупанти нарощують угруповання військ. З Бєлгорода під Харків перемістили два батальйони

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Харків, Субота 09 квітня 2022 19:37
Окупанти нарощують угруповання військ. З Бєлгорода під Харків перемістили два батальйони Фото: окупанти нарощують угруповання військ (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська почали нарощувати угруповання. З Бєлгородської області Росії вони перемістили два батальйони в Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"З метою нарощування угруповання військ з Бєлгородської області в район Шевченківського Харківської області переміщено у дві батальйонні тактичні групи противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти в Харківській області почали придушувати мережі стільникового зв'язку для того, щоб приховати переміщення.

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