Оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, - Воздушные силы

Российские оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое противовоздушной обороной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ .

"С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наше ПВО", - говорится в сообщении.

За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Кроме того, истребитель Воздушных Сил уничтожил крылатую ракету, а подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 6 беспилотных летательных аппаратов: 5 "Орлан-10" и 1 типа "Гранат".