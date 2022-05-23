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Оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, - Воздушные силы

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ, но фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое противовоздушной обороной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, которые успешно уничтожает наше ПВО", - говорится в сообщении.

За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила до 30 боевых бронированных машин вместе с живой силой врага.

Кроме того, истребитель Воздушных Сил уничтожил крылатую ракету, а подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск поразили 6 беспилотных летательных аппаратов: 5 "Орлан-10" и 1 типа "Гранат".

Напомним, украинские военные отразили 11 атак на Донбассе. Сбит вражеский самолет и беспилотник.

Мы также писали о том, что ВСУ пресекли попытку россиян форсировать Северский Донец.

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