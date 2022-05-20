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Оккупанты нанесли удар по Одесской области

Фото: оккупанты нанесли удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В Николаеве предупредили о запахе аммиака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима

"Ракеты попали туда, куда попали. Запах аммиака. Озеро небольшое. Есть запах, но МЧС сообщают, что все в порядке. Нет такого, что докладывают, мол, ветер в Николаев или Одессу. Там концентрация минимальная, ничего страшного нечего ожидать. Не волнуйтесь", - заявил Ким.

Как отмечает "Суспільне. Одеса", по словам начальника пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ракета попала в один из объектов инфраструктуры.

На месте уже трудятся спасатели. Угрозы жизни гражданских нет.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 20 мая, российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.

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