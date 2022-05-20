Оккупанты нанесли удар по Одесской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В Николаеве предупредили о запахе аммиака.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима
"Ракеты попали туда, куда попали. Запах аммиака. Озеро небольшое. Есть запах, но МЧС сообщают, что все в порядке. Нет такого, что докладывают, мол, ветер в Николаев или Одессу. Там концентрация минимальная, ничего страшного нечего ожидать. Не волнуйтесь", - заявил Ким.
Как отмечает "Суспільне. Одеса", по словам начальника пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ракета попала в один из объектов инфраструктуры.
На месте уже трудятся спасатели. Угрозы жизни гражданских нет.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что, сегодня, 20 мая, российские оккупанты уже обстреливали Одесскую область. Ракета попала в уборную.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.