Оккупанты нанесли удар по детскому саду в Николаеве: здание сильно повреждено

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Алексея Сенкевича .

По его словам, на территории детсада не было солдат и никакая военная база там не находилась. Мэр добавил, что по счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал. В дошкольном учреждении находился только охранник, с ним все в порядке.

"Один из наших городских детских садов. Российские войска атаковали его рано утром", - написал Сенкевич в своем Twitter.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по Николаеву кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли пять мирных жителей.

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