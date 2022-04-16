Окупанти завдали удару по дитячому садку в Миколаєві: будівля сильно пошкоджена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олексія Сенкевича .

За його словами, на території дитсадка не було солдатів і ніяка військова база там не знаходилася. Мер додав, що завдяки щасливому випадку в результаті обстрілу ніхто не постраждав. У дошкільному закладі знаходився тільки охоронець, з ним все в порядку.

"Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано вранці", - написав Сенкевич у своєму Twitter.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по Миколаєву касетними боєприпасами. В результаті обстрілу загинули п'ять мирних жителів.

Про те, як Миколаїв сьогодні живе під ракетними обстрілами і готується до оборони - у матеріалі РБК-Україна.

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