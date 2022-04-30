Оккупанты нанесли ракетный удар по взлетной полосе аэропорта Одессы

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Попали по взлетной полосе аэропорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Одесса. Официально ".

Как сообщает оперативное командование "Південь", в результате ракетного удара была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 30 апреля, в Одессе прогремели взрывы.

Война России против Украины длится шестьдесят шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.