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В Одессе прогремели взрывы

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Суббота 30 апреля 2022 18:22
В Одессе прогремели взрывы Фото: в Одессе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе слышны взрывы. Очевидцы сообщают об облаках дыма над городом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное. Одесса".

Как сообщают место СМИ, всего в городе прогремели как минимум три взрыва.

Сейчас подробности неизвестны.

В Одессе прогремели взрывы

Фото: в Одессе раздаются взрывы (t.me/c/1450213869/23902)

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