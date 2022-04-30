В Одессе прогремели взрывы

В Одессе слышны взрывы. Очевидцы сообщают об облаках дыма над городом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Общественное. Одесса ".

Как сообщают место СМИ , всего в городе прогремели как минимум три взрыва.

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