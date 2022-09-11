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Оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные поздно вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", - подчеркнул Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ракетные удары по критической инфраструктуре. По его словам, временно без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области, частично обесточены Запорожская, Днепропетровская и Сумская области.

"Террористы РФ остаются террористами и атакуют критическую инфраструктуру. Никаких военных объектов, цель - лишить людей света и тепла", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 11 сентября, вечером в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Всего сегодня вечером российские оккупанты выпустили 11 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

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Владимир ЗеленскийХарьковракетный ударИрина Подоляк