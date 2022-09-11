Окупанти завдали ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦ

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ракетні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області.

"Терористи РФ залишаються терористами і атакують критичну інфраструктуру. Ніяких військових об'єктів, мета - позбавити людей світла і тепла", - підкреслив Зеленський.

У прес-службі ДСНС України опублікували фотографії із місця гасіння пожежі. За словами рятувальників, ситуація перебуває під контролем.