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Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Фото: Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник утром российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры.

Об этом заявили в оперативном командовании "ЮГ", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35.

В результате ракетного удара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области после отмены воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, вчера в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

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