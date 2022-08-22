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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок вранці російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Ракета влучила в об'єкт інфраструктури.

Про це заявили в оперативному командуванні "Південь", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

Ракета повітряного базування х-59 була випущена з літака Су-35.

В результаті ракетного удару постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області після скасування повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Нагадаємо, вчора в Одеській області силами оборони України була виявлена і знешкоджена чергова морська дрейфуюча міна.

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Одесаракетный ударВійна Росії проти України