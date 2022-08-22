В понедельник утром, 22 августа, в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская" .

"В Одесской области было слышно несколько взрывов", - говорится в сообщении.

Взрывы прогремели после того, как в области дали отбой воздушной тревоге. Однако через несколько минут ее вновь объявили.

Напомним, вчера в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

Ранее стало известно, что румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

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