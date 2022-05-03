Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту в горном районе Закарпатской области

Вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в горном районе Закарпатской области. На месте работают спасательные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную военную администрацию.

"На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - сообщил глава ОВА Виктор Никита.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Война России против Украины идет 69-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!