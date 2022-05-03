Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту в гірському районі Закарпатської області

Увечері 3 травня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в гірському районі Закарпатської області. На місці працюють рятувальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну військову адміністрацію.

Першого удару по Закарпаттю з початку війни з Росією було завдано по енергетичній інфраструктурі залізниці, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, російські окупанти намагаються зупинити перекидання важкого озброєння - артилерії, танків, бронемашин та снарядів із західних областей України.

"На місці працюють служби, уточнюємо інформацію про пошкодження і можливі жертви", - повідомив глава ОВА Віктор Микита.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по Львівській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та ще ряду областей.

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