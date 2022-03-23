Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой. Повреждены 20 домов, есть погибший

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой (Харьковская область). В результате повреждены 20 домов, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что 22 марта противник нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.

"Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад. Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии", - говорится в сообщении.