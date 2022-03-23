Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой. Повреждены 20 домов, есть погибший
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой (Харьковская область). В результате повреждены 20 домов, погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.
Сообщается, что 22 марта противник нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.
"Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад. Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось об обстреле Ингульского района Николаева, в результате чего погибли два человека.
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