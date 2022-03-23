Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій. Пошкоджено 20 будинків, є загиблий
Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій (Харківська область). В результаті пошкоджено 20 будинків, загинула одна особа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.
Повідомляється, що 22 березня противник завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення. Їх доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.
"Снарядами окупантів повністю зруйновано чотири будинки, пошкоджено близько 20 будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, школа і дитсадок. Співробітники поліції документують наслідки, заподіяні злочинними діями російської армії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстрілі Інгульського району Миколаєва, в результаті чого загинули дві людини.
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