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Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій. Пошкоджено 20 будинків, є загиблий

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Лозова, Середа 23 березня 2022 11:49
Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій. Пошкоджено 20 будинків, є загиблий Фото: наслідки обстрілу Лозової (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій (Харківська область). В результаті пошкоджено 20 будинків, загинула одна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.

Повідомляється, що 22 березня противник завдав чотири ракетних удари, в результаті яких загинув чоловік і 9 осіб отримали поранення. Їх доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості.

"Снарядами окупантів повністю зруйновано чотири будинки, пошкоджено близько 20 будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, школа і дитсадок. Співробітники поліції документують наслідки, заподіяні злочинними діями російської армії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстрілі Інгульського району Миколаєва, в результаті чого загинули дві людини.

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