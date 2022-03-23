Масштабные пожары и жертвы: оккупанты обстреляли Ингульский район Николаева

Российские оккупанты ночью обстреляли Ингульский район Николаева. В результате погибли два человека, на месте обстрелов тушили масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате обстрела загорелся склад и пять автомобилей, припаркованные рядом. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров.

Почти одновременно с этим противник попал в двухэтажное жилое здание также в Ингульском районе, в результате чего оно обрушилось и возник пожар. Спасатели деблокировали двух погибших.