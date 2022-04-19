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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Краматорску. Есть жертва

Архивное фото: последствия обстрела Краматорска (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, нанесли ракетных ударов по Краматорску. В результате вражеского обстрела по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

"Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и определенным объектам. В результате один человек погиб и трое - получили ранения", - сообщил глава области.

Напомним, вчера оккупанты также обстреливали Краматорск ракетами. Гражданские не пострадали, но разрушениям подверглись дома.

А в прошлый четверг российская ракета прилетела по заводу "Энергомашспецсталь" в Краматорске.

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