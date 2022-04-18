ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Краматорск подвергся ракетному удару. Повреждены гражданские объекты

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 18 апреля 2022 12:44
Краматорск подвергся ракетному удару. Повреждены гражданские объекты Фото: Краматорск атаковали ракетами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). Повреждены дома и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Подверглись разрушениям по меньшей мере 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты", - говорится в сообщении.

Враг всю ночь из артиллерии атаковал территорию Донецкой области. Больше всего обстреливались Марьинский, Авдеевский и Очеретинский направления. Пострадавших нет, однако повреждено немало жилых домов. В некоторых населенных пунктах перебито электро - и газоснабжение.

"Несмотря ни на что, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто имеет возможность, выехать в более безопасные регионы", - добавил Кириленко.

Напомним, оккупанты пошли наступление в Кременной и взяли населенный пункт под контроль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"