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Окупанти знову завдали ракетного удару по Краматорську. Є жертва

Архівне фото: наслідки обстрілу Краматорська (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти сьогодні, 19 квітня, завдали ракетних ударів по Краматорську. В результаті ворожого обстрілу щонайменше одна людина загинула.

Про це сказав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі та певним об'єктам. В результаті одна людина загинула та три - отримали поранення", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстрілювали Краматорськ ракетами. Цивільні не постраждали, але руйнувань зазнали будинки.

А минулого четверга російська ракета прилетіла по заводу "Енергомашспецсталь" в Краматорську.

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