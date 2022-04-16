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Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Александрия в Кировоградской области

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В пятницу, 15 апреля, около 22:26 российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия, который находится в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Александрии Сергея Кузьменко в Facebook.

"Город Александрия, 22:26 15 апреля - ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - написал Кузьменко.

Напомним, российские военные обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего погибли пять человек, еще пятнадцать - получили ранения.

При этом один из местных жителей погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки. Поэтому украинцев призывают быть осторожными и не подходить к неразорванным снарядам, минам, растяжкам и т.д.

Мы также писали о том, что 15 апреля около 16:30 российские оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район города Харькова. Количество жертв возросло до 10 человек.

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