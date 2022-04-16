RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали ракетного удару по місту Олександрія в Кіровоградській області

Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У п'ятницю, 15 квітня, близько 22:26 російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія, яке знаходиться в Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олександрії Сергія Кузьменка у Facebook.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - написав Кузьменко.

Нагадаємо, російські військові обстріляли Миколаїв касетними снарядами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще п'ятнадцять - отримали поранення.

При цьому один з місцевих жителів загинув в результаті детонації снаряда, який він взяв в руки. Тому українців закликають бути обережними і не підходити до нерозірваних снарядів, мін, розтяжок і т. д.

Ми також писали про те, що 15 квітня близько 16:30 російські окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район міста Харкова. Кількість жертв зросла до 10 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКропивницька область