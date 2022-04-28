Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастовской общине, - Киевская ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Фастовской общины Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Отмечается, что все службы работают на месте.
Также глава ОВА отмечает, что важно оставаться в бомбоубежищах во время воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля оккупанты нанесли удар по Киевской области. Сообщалось, что было попадание в объекты инфраструктуры.
Также оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. В частности, попали в два здания, есть пострадавшие.
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