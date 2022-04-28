Ракетные удары по Киеву. Попали в два здания, есть пострадавшие
В результате сегодняшнего ракетного удара по Киеву есть пострадавшие. Российские ракеты попали в два здания.
Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
"Два попадания у нас, один объект, один жилой сектор возле объекта, пока это вся информация", - рассказала Водолага.
Попадания, по словам пресс-секретаря ГСЧС, было в первые этажи, в то время как на верхних находились люди. Пока неизвестно точное количество пострадавших в результате ракетного удара.
На месте уже работают спасатели.
Напомним, сегодня вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.
В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.
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