Окупанти завдали ракетного удару по Фастівській громаді, - Київська ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Також голова ОВА зазначає, що важливо залишатися у бомбосховищах під час повітряної тривоги.

Зазначається, що усі служби працюють на місці.

Раніше повідомляли, що ввечері 28 квітня окупанти завдали удару по Київській області. Повідомлялося, що було влучання у об'єкти інфраструктури.

Також окупанти завдали ракетні удари по Києву. Зокрема, влучили у дві будівлі, є постраждалі.

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