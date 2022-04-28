Окупанти завдали ракетного удару по Фастівській громаді, - Київська ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по території Фастівської громади Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.
Зазначається, що усі служби працюють на місці.
Також голова ОВА зазначає, що важливо залишатися у бомбосховищах під час повітряної тривоги.
Раніше повідомляли, що ввечері 28 квітня окупанти завдали удару по Київській області. Повідомлялося, що було влучання у об'єкти інфраструктури.
Також окупанти завдали ракетні удари по Києву. Зокрема, влучили у дві будівлі, є постраждалі.
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