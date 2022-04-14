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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области

Ракетный удар по Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала возле нежилого помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.

Отмечается, что здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали - сейчас выясняют специалисты.

Сообщается, что оккупантов в области нет.

"Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области уничтожено более 400 взрывоопасных предметов.

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