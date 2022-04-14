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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області

Ракетний удар по Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 14 квітня, Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила біля нежитлового приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

Ворожий снаряд влучив у Синельниківському районі на межі із Запорізькою та Донецькою областями.

Зазначається, що будівля частково зруйнована. На щастя, обійшлося без загиблих і без постраждалих. Якою саме ракетою поцілили - наразі з‘ясовують фахівці.

Повідомляється, що окупантів у області немає.

"Сьогодні сапери ДСНС в посиленому режимі відпрацювали Криворізький район. В Малій Костромці розмінували майже 160 снарядів. Роботи тривають і триватимуть надалі. На нашій землі не залишиться жодного шматка смертоносного російського металобрухту", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області знищено понад 400 вибухонебезпечних предметів.

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