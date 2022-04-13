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В Днепропетровской области уничтожено более 400 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

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Среда 13 апреля 2022 12:14
В Днепропетровской области уничтожено более 400 взрывоопасных предметов, - ГСЧС Фото: Андрей Моторя (пресс-служба ГСЧС)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 13 апреля на территории Днепропетровской области спасатели обнаружили и уничтожили 403 единицы взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника сектора гуманитарного разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрея Моторя во время брифинга.

"Среди таких 340 единиц кассетных элементов к системе реактивного залпового огня "Торнадо-С", которыми велись обстрелы районов области – Криворожского и Синельниковского. Пиротехнические расчеты продолжают проводить гуманитарное разминирование этих районов", - рассказал Моторя.

Он также отметил, что кассетные элементы представляют собой цилиндрические фигуры длиной 128 мм, диаметром 43 мм.

"К сожалению, есть случаи травмирования ими мирных жителей. Они являются крайне опасными. Поэтому, если вы увидели похожие, подозрительные объекты, ни в коем случае их не трогайте, поскольку от прикосновения они могут сработать", - добавил он.

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