UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по Херсонской области, - Вилкул

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что российские военные 16 апреля нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вилкула.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы, но жертв, к счастью, нет. При этом ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ.

"Мы также восстанавливаем жизнедеятельность населённых пунктов севера Херсонской области, которые были освобождены украинской армией от оккупантов", - отметил Вилкул.

Он также рассказал, что украинские военные эффективно продолжают уничтожать живую силу и технику противника.

Напомним, вчера, 16 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков, результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о том, что войска РФ за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХерсонская область