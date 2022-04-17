Оккупанты нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по Херсонской области, - Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что российские военные 16 апреля нанесли несколько обстрелов системами залпового огня по прифронтовым селам Херсонской области и в районе сел Криворожского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вилкула.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы, но жертв, к счастью, нет. При этом ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе стабильная и находится под контролем ВСУ.
"Мы также восстанавливаем жизнедеятельность населённых пунктов севера Херсонской области, которые были освобождены украинской армией от оккупантов", - отметил Вилкул.
Он также рассказал, что украинские военные эффективно продолжают уничтожать живую силу и технику противника.
Напомним, вчера, 16 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков, результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о том, что войска РФ за сутки повредили 10 объектов инфраструктуры в области.
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