Окупанти завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по Херсонській області, - Вілкул

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що російські військові 16 квітня завдали кілька обстрілів системами залпового вогню по прифронтових селах Херсонської області і в районі сіл Криворізького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вілкула.

За його словами, в результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми, але жертв, на щастя, немає. При цьому ситуація в Кривому Розі і Криворізькому регіоні стабільна і знаходиться під контролем ЗСУ.

"Ми також відновлюємо життєдіяльність населених пунктів півночі Херсонської області, які були звільнені українською армією від окупантів", - зазначив Вілкул.

Він також розповів, що українські військові ефективно продовжують знищувати живу силу і техніку противника.